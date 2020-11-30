 

Власти Аризоны утвердили победу Байдена

30.11.2020, 23:54, Новости дня

Власти штата Аризона заверили результаты голосования на выборах: победил кандидат от Демократической партии Джо Байдена. Подписание документов транслировалось в Facebook госсекретаря штата Кэти Хоббс.

Члены совета избиркома Аризоны по очереди поставили подписи на документах. Согласно СМИ, после подсчета 100% голосов кандидат от демократов Джо Байден выигрывает в Аризоне у действующего президента США Дональда Трампа более 10 тыс. голосов – около 0,3%, передает РИА «Новости».

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти. Кроме того, Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Губернатор Камчатки поручил обследовать пострадавших на Халактырском пляже серферов

15.11 / Бесплатные лекарства от коронавируса начали раздавать в Хабаровском крае

24.09 / Власти Москвы ответили на вопрос о переходе школ и вузов на удаленку

09.09 / Российских разработчиков программного обеспечения атакуют китайские хакеры

05.07 / Политика: Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

23.10 / Москва призвала остановить «разогрев» темы размещения РСМД в Европе

09.11 / Названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы под Воронежем

16.11 / Названы три причины поражения Додона на выборах в Молдавии

29.06 / Le Monde – Япония намерена пересмотреть условия военного сотрудничества с США

13.07 / В администрацию Кирова пришли с обысками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска