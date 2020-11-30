Власти Аризоны утвердили победу Байдена

30.11.2020, 23:54, Новости дня

Власти штата Аризона заверили результаты голосования на выборах: победил кандидат от Демократической партии Джо Байдена. Подписание документов транслировалось в Facebook госсекретаря штата Кэти Хоббс.

Члены совета избиркома Аризоны по очереди поставили подписи на документах. Согласно СМИ, после подсчета 100% голосов кандидат от демократов Джо Байден выигрывает в Аризоне у действующего президента США Дональда Трампа более 10 тыс. голосов – около 0,3%, передает РИА «Новости».

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти. Кроме того, Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.