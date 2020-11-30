В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

30.11.2020, 23:54, Новости дня

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в столице превысило 605,7 тыс. человек, выздоровели около 452,2 тыс. человек, скончались 8978 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС. 29 ноября в городе умерли 74 пациента с коронавирусом.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович перед Новым годом обратилась к россиянам с призывом максимально ограничить контакты. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.