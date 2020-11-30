Мнение: Письмо: “Руки у него без коленок”

30.11.2020, 23:52, Разное

Обещала вам письмо про ЗВ.

Но вот здесь ЗВ относительно маленький, здесь другая проблема куда больше.

Разберите самостоятельно и опишите, какая или какие.

life_puzzle

Здравствуйте, уважаемая evo_lutio

Читаю вас блог много лет.

Пишу в вашу рубрику первый раз.

Буду очень благодарна за разбор

Ощущаю полнейший тупик и безысходность.

Обо мне. 46 лет, трое детей. Дважды замужем. К настоящему моменту в разводе уже 15 лет. Репетитор английского языка.

О нем. 46 лет, женат на моей бывшей лучшей подруге, двое детей, 20 и 14 лет.

Нашим отношениям 8 лет уже. Знаем друг друга всю жизнь. Общая компания, общий бэкграунд.

Поначалу все было просто. Секс по дружбе или что то типа того. Было весело. Меня эти встречи отвлекали от рутины. Его видимо тоже.

Было радостно и легко. Могли по 5 часов не вылазить из кровати. Года через три такого формата, я поссорилась с его женой. При первой же подходящей возможности. Просто не могла больше спокойно видеть их вдвоем.

Когда мы стали встречаться его старшей дочери было 12, сын совсем лялечка был. Он к детям очень привязан. И у меня в мыслях не было что между нами может быть что то серьезнее чем просто встречи…

Чем чаще мы встречались, тем мне становилось тяжелее. Как представлю его в кровате с женой…

Несколько раз я с ним пыталась расстаться. Когда получалось на неделю, редко больше месяца. Он ходил за мной, сидел за дверью кабинета пока я уроки вела, писал и звонил бесконечно.

Приходил на поговорить. Я не пускала. Он опять приходил.

Короче, всегда добивался того, что я сдувалась, сдавалась и все продолжалось опять.

Он очень нежный и внимательный.

Очень заботливый.

Помогает мне во всем, готовит как бог.

Очень сблизился с моей семьей.

Маму мою называет мамой.

Все выходные я у мамы в деревне.

Он со мной. Ремонтируем квартиру вместе и дом деревенский.

Ездим вместе на природу, рыбачим.

Вместе смотрим фильмы и любим одну и туже музыку.

Душевно можем посидеть у каминчика, выпивать, болтать.

р

Руки у него без коленок.

Все может делать.

Простоял у меня 2 дня на коленях в ванной комнате.

Плитку на пол клеил.

В деревне туалет уличный смастерил, соседи приходили спрашивали где такой заказать.

Стараюсь не просить его ни о чем.

Сам все видит и где может

Все делает.

Сейчас я работаю дома, он все свободное время у меня.

Кормит, убирается.

Я утром в бассейне, домой прихожу

Он печет..

Я стараюсь как могу

соответствовать.

Быть ласковой.

Завтрак в постель, массаж

Ванна с пенкой.

Блинчики, лазаньи, салатики…

Но на фоне его вложений

Это капли в море.

В постеле у меня голову срывает

все эти 8 лет.

Всегда в кайф.

Он на меня так смотрит, так трогает

Я прям королевой себя чувствую.

Молодой и красивой.

И реально улетаю куда то

Он говорит, ему нравится за мной наблюдать)

Мы никогда не ругаемся….

Теперь собственно о проблеме.

Мы так долго вместе,

Что он стал для меня самым родным человеком.

И чем дальше, тем невыносимее

Отпускать его вечером домой к жене..

Пока дети были маленькие

Я могла себе обьяснить ситуацию.

Хоть как то натянуть эту сову на глобус.

Теперь дети выросли.

И его и мои.

И мне становится все более очевидным,

Что уходит он каждый раз не к детям

А к ней..

Все эти годы она не подозревает о моем существовании.

Не смотря на то, что он столько времени

Проводит со мной.

Думаю только потому, что дома с ней

Он выкладывается на 100% ( и в постеле тоже)

Чтоб ей и в голову не могло придти что то не так..

У меня наша история перестала укладываться в голове.

И чем он лучше со мной,

Чем нежней, чем чаще говорит как любит меня,

Тем мне непонятнее…

Невыносимее и больнее.

Я 15 лет живу одна, детей выростила одна.

Мне одиночество не страшно, оно мне понятно.

Мне не понятно почему несмотря на то, что у нас все так хорошо

Он каждый вечер уходит домой к жене.

Первое.

Не так все хорошо у нас

Как мне видится.

Второе.

Там дома с женой ему гораздо лучше

Чем со мной.

Предложила ему расстаться,

закончить все это..

Ему самому тяжело все время врать.

Он похудел кг на 10,

Не ест, бухает

То орет на меня, то плачет..

Говорит подожди,

куплю квартиру свалю

Из дома..

ну куда он денется…

Смог только из кровати свалить на диван,

Да и то не надолго.

Понятно, что я даже как промежуточный вариант не рассматриваюсь.

Что то не так со мной.

Явно дефект какой то.

Тогда тем более начерта все это??

Мне обьясняет, что свой угол нужен ему чтоб с детьми мог встречаться.

Получается со мной жить не хочет при

любом раскладе.

Приятно такое осознать…ага

Одно желание только

Прекратить, остановить, перестать.

И я начинаю опять и опять

И снова..

Расстаюсь.

Прям дышать начинаю ровнее,

Сплю лучше,

Мир какой то в душе наступает.

А он приходит, обещает, жалуется,

И я сдаюсь.

Он действительно ничего плохого не делает

Только радость, только кайф

Боль наступает без него…

А с такой болью никакого кайфа не надо.

Вот в чем у меня затык.

Я иллюзий не строю,

Скорее всего это мои последние отношения.

И я готова быть одна.

Я и так одна.

Зато все понятно,

Без вранья и стыда.

Мне стыдно,

Когда вот так… втихую воровать

Свой кусочек счастья.

Наворовалась уже

Достаточно.

А порвать не получается.

Почему???

Ночь не сплю

Все с ним в голове спорю.

Утром решаю – все!

Сегодня же поговорю.

Ну сколько можно с ума сходить..

Прихожу домой,

Он завтрак приготовил, ждет меня,

Смотрит глазами щенка побитого.

Ну как начать разговор..

Думаю потом.

Опять потом.

Всегда потом.

А он чувствует мой настрой,

И как будто мне рот затыкает.

На тебе завтрак.

На тебе три дня в деревне.

На тебе шашлыки и баня.

На, только не начинай опять эту волынку..

В ход пошла уже тяжелая артиллерия

Выпиваю каждый вечер почти,

Иначе не усну…

Снотворное не помогает..

Тревога не проходящая

Давит.

А у меня дети.

Их никто не отменял.

Работа.

Мне нужно здоровой быть

В своем уме и трезвой.