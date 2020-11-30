Европейский суд по правам человека объединил иски Украины и Нидерландов к России

30.11.2020, 23:20, Новости дня

Большая палата Европейского суда по правам человека к делу Украины против России присоединила два других межгосударственных дела. Об этом 30 ноября сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лещина на своей странице в Facebook.

“Состоялось интересное развитие событий в межгосударственном деле Украины против России №8019/16 (относительно детей из государственных учреждений, которых незаконно вывезли в РФ в начале войны на Донбассе). Большая палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще дело Украины против России №43800/14 (это в отношении детей из государственных учреждений, которые незаконно вывозили в Россию в начале войны) и дело Нидерландов против России №28525/20 (относительно рейса MH17 [который, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области])”, – заявил Лещина.

По его словам, теперь дело получило название “Украина и Нидерланды против России” №43800/14, №8019/16 и №28525/20. Лещина отметил, что для Украины у решения есть плюсы и минусы.

“Плюсы в том, что в голландском деле больше материалов по уголовному делу по рейсу MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию”, – добавил он.

В то же время решение может затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландская сторона еще не коммуницировала с Россией.

Он отметил, что ЕСПЧ в целом неторопливо рассматривает схожие дела, поэтому такое затягивание “вряд ли можно считать серьезным риском”. Также Украина будет просить ускорить рассмотрение голландского дела, чтобы объединение заявлений не привело к затягиванию рассмотрения жалоб.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10158826487920498

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.