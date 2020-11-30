 

В ОБСЕ отреагировали на слова Санду о выводе российских миротворцев из ПМР

30.11.2020, 23:00, Новости дня

Представитель ОБСЕ прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что российских миротворцев в Приднестровье следует заменить на гражданских наблюдателей под эгидой этой организации.

В ОБСЕ сообщили, что председательство Албании в ОБСЕ в курсе заявлений Санду, но «не получало официального предложения». В связи с этим в ОБСЕ не дают «дальнейших комментариев по этому вопросу». Однако в организации отметили, что «окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ», передает РИА «Новости».

Напомним, Санду хочет обсудить с Москвой вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья. По мнению Санду, из Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием. В то же время она предложила оставить вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Москва считает, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию и могут привести к дестабилизации обстановки в регионе.



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