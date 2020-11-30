 

Мировые цены на нефть Brent выросли в ноябре почти на 28%

30.11.2020, 23:00, Новости дня

По итогам ноября мировые цены на нефть марки Brent выросли на 27,8%, на WTI – на 26,7%, свидетельствуют данные торгов.

Это максимальные с июня темпы роста. По итогам торгов понедельника стоимость Brent снизилась до 47,88 доллара за баррель (минус 0,77%), WTI – до 45,34 доллара (минус 0,4%). В ноябре главными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости».



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