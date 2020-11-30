Мнение: Гуманный запрет…

30.11.2020, 22:50, Разное

Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам и военным иметь иностранное гражданство.

В общем, если ты генерал или губернатор, полковник или мэр, и у тебя есть вид на жительство, к примеру, в Чехии или на Мальте, то должен выбирать: или увольняться, или отказаться от второй родины…

Запрет не распространяется на детей и жен.

И это гуманно, чего уж там… Муж и отец могут продолжать служить, а жены и дети – продолжить тосковать на чужбине по кормильцу и России…

Рис.отсюда