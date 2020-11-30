 

Названы победители II международного конкурса для молодых композиторов “Новые классики”

30.11.2020, 22:40, Разное

В номинации “Современная академическая музыка” первое место разделили Юг Маркович из Сербии с композицией Neon Seed для струнного квартета и Луис Кинтана из Пуэрто-Рико с сочинением Smudges Over Dripping Ink для фортепиано и ансамбля. Второе место заняли Дария Маминова из России и Демиан Рудель Рей из Аргентины. На третьей ступеньке – Джона Хейвен из США.

В номинации “Современная популярная музыка” победителем стал Мэтт Браун из США. Он представил сочинение Writers’ Room для камерного оркестра. Вторую строчку занял его соотечественник Грегори Саймону. Третье место жюри отдало Киану Маккарти из Ирландии и американцу Кевину Дэй.

Специальный приз фонда “Новые классики” получил российский композитор Иван Колованов. Он представил Concerto barbaro для ксилофона, фортепиано и ударной установки.

Премиальный фонд конкурса – миллион рублей – разделен между композиторами, которые заняли первое место, сообщили организаторы.

“Новые классики” включен в “Книгу рекордов России” как “самый представительный по количеству стран-участниц международный конкурс композиторов”. Заявки поступили со всех уголков мира – всего 1090 участников от 14 до 35 лет из 81 страны.

Конкурс “Новые классики” проходит раз в два года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи “Росмолодежь” и международного фонда композиторов “Новые классики”, созданного для проведения молодежных музыкальных проектов, реализации культурных, образовательных и социально значимых программ.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Как следить за гигиеной рук во время пандемии

30.11 / Диетологи рассказали, можно ли ежедневно употреблять яйца

04.08 / Учёные: Постоянное повышение артериального давления чревато деменцией и инсультом

14.07 / Мнение: Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

10.09 / Врач Русакова предупредила об опасности овсяной каши

07.11 / Дональд Трамп выкупил Белый дом за 1 доллар

19.09 / Мнение: Почему Ефремова нельзя наказывать условно…

09.10 / У младенцев впервые обнаружили опасную болезнь

21.11 / Ученые выявили самую эффективную жиросжигающую диету

02.10 / Крупнейшее исследование подтвердило: вакцина против ВПЧ защищает от рака шейки матки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска