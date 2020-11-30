 

На Гран-при Бахрейна болид французского гонщика врезался в ограждение и взорвался

30.11.2020, 22:26, Новости дня

Во время Гран-при Бахрейна 29 ноября болид французского гонщика из команды Haas Ромена Грожана врезался в ограждение и взорвался. Об этом сообщил официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Авария произошла, когда Грожан уходил от столкновения с напарником по команде и наехал на болид россиянина Даниила Квята. В результате удара в ограждение болид взорвался.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain

We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP * #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Вскоре после аварии гонщик самостоятельно выбрался из болида. В команде Haas заявили, что Грожан серьезно не пострадал – у него незначительные ожоги рук и лодыжек. Ожидается, что уже 1 декабря гонщика выпишут из больницы и он сможет выступить на Гран-при Абу-Даби 13 декабря.

В видеообращении из больницы, где Грожан восстанавливается после аварии, пилот выразил мнение, что спасся благодаря системе безопасности Halo.

“Думаю, это лучшая вещь, которую внедрила “Формула-1”, – без нее я бы сейчас с вами не разговаривал“, – отметил Грожан.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery * pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Система Halo введена в 2018 году. Она представляет собой трехступенчатую титановую дугу вокруг головы гонщика.

Гран-при Бахрейна выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes, это его 95-я победа в “Формуле-1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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