На Гран-при Бахрейна болид французского гонщика врезался в ограждение и взорвался
30.11.2020, 22:26, Новости дня
Во время Гран-при Бахрейна 29 ноября болид французского гонщика из команды Haas Ромена Грожана врезался в ограждение и взорвался. Об этом сообщил официальный сайт Международной автомобильной федерации.
Авария произошла, когда Грожан уходил от столкновения с напарником по команде и наехал на болид россиянина Даниила Квята. В результате удара в ограждение болид взорвался.
A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain
We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP * #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw
— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
Вскоре после аварии гонщик самостоятельно выбрался из болида. В команде Haas заявили, что Грожан серьезно не пострадал – у него незначительные ожоги рук и лодыжек. Ожидается, что уже 1 декабря гонщика выпишут из больницы и он сможет выступить на Гран-при Абу-Даби 13 декабря.
В видеообращении из больницы, где Грожан восстанавливается после аварии, пилот выразил мнение, что спасся благодаря системе безопасности Halo.
“Думаю, это лучшая вещь, которую внедрила “Формула-1”, – без нее я бы сейчас с вами не разговаривал“, – отметил Грожан.
An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery * pic.twitter.com/njnjjH4GBi
— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020
Система Halo введена в 2018 году. Она представляет собой трехступенчатую титановую дугу вокруг головы гонщика.
Гран-при Бахрейна выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes, это его 95-я победа в “Формуле-1”.
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