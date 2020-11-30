 

В Польше арестовали украинца. Его обвиняют в попытке убить двух соотечественников

30.11.2020, 22:26, Новости дня

Районная прокуратура в Жешуве (Польша) арестовала на три месяца 19-летнего украинца, который в пятницу ночью пытался убить двух граждан Украины. Об этом 30 ноября сообщила Gazeta Wyborcza.

По информации газеты, арестованному украинцу инкриминируют попытку двойного убийства. На допросе в прокуратуре он признал себя виновным.

Украинцу грозит от восьми до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Двое пострадавших граждан Украины в возрасте 19 и 21 года находятся в больнице, состояние одного – тяжелое.

Полиция 27 ноября объявила в розыск гражданина Украины. Позже он пришел в полицейский участок, где был задержан.

Травмы украинцы получили в результате применения опасного инструмента, сообщили в полиции. Ранее СМИ писали о ножевом ранении. Врачи не разрешают проводить следственные действия с ранеными, сообщили в Генконсульстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / В Каталонии из-за коронавируса закрыли бары и рестораны

28.06 / Степанов пояснил, почему в странах Европы после отмены карантина не было вспышки коронавируса

24.07 / CBS NEWS – отказалась от миллиона — Тунберг пожертвует призовые деньги на помощь планете

21.07 / Посол Ирана предложил создать «клуб стран под санкциями»

30.11 / На поддержку семей с детьми в РФ выделили более 1,5 трлн рублей

12.08 / Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

07.08 / В РФ провели более 30 млн тестов на коронавирус

14.08 / Обманувшего британский флот лейтенанта оставят на службе из-за нехватки кадров

17.09 / Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от “красной линии” – Гармаш

10.08 / Крымского архиепископа ПЦУ Климента возвели в сан митрополита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска