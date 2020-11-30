 

Под Бердянском вместо памятника Ленину установили статую Христа

30.11.2020, 22:26, Новости дня

30 ноября в центре села Осипенко Запорожской области установили статую Иисуса Христа. Об этом сообщил сайт Pro.berdiansk.

На создание скульптуры жители Осипенковской территориальной общины собрали 25 тыс. грн. Пожертвования делали не только прихожане местного храма, но и те, кто любит свое село, сказано в сообщении.

Религиозную скульптуру установили на постаменте, который пустовал с 2014 года, когда с него снесли гипсовую фигуру советского вождя Владимира Ленина.

“Осипенковцы решили установить на этом месте скульптуру, которая стала бы украшением территории общины, символом духовности и упоминанием о величественных храмах и происхождении названия села Новоспасовка”, – пишет сайт.

Жители села под Бердянском собираются благоустроить территорию вокруг нового памятника и установить мемориальную доску.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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