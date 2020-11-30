 

В России упростят получение выплат на детей

30.11.2020, 21:46, Разное

Глава ведомства сообщил, что уже в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. Антон Котяков отметил, что данные о выплатах семьям с детьми будут приходить в автоматическом режиме.

Со второго полугодия в России начнет работать единый центр, сотрудники которого будут персонально консультировать всех родителей. Постепенно все меры социальной поддержки переведут в онлайн-формат. Чтобы получить выплаты, семьям с детьми больше не нужно будет предоставлять справки.

Этим летом в связи с пандемией коронавируса правительство страны назначило единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет. Родители получили по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Заявление на выплаты россияне подавали на сайте госуслуг.

Отметим, что на этом помощь родителям может не закончиться. В Госдуме предложили ввести разовые выплаты малоимущим многодетным семьям перед Новым годом. С инициативой выступил глава партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов. Бедные россияне могут получить до десяти тысяч рублей.



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