 

“Пожалейте их учителя, врачи”: Сергей Шнуров поиронизировал над пострадавшими от пандемии артистами

30.11.2020, 21:44, Разное

Популярный певец и рок-музыкант Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой в стихотворной форме позволил себе весьма колкую иронию над звездами шоу-бизнеса, лишившимися больших заработков из-за пандемии. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке Сергей Шнуров предстал в весьма импозантном образе, несколько диссонирующем с его традиционно эпатажным имиджем. Фото он сопроводил свежим стихотворением, в котором нарочито жалостно высказал сопереживание своим коллегам по шоу-бизнесу, которые, недополучив ожидаемых больших гонораров за год, планировали компенсировать “недостачу” за счет новогодних корпоративов. Однако тот факт, что карантинные меры поставили под сомнение проведение столь помпезных празднеств, по “мнению” хозяина аккаунта, теперь должен вызвать жалость к обедневшим селебрити со стороны учителей, врачей и других представителей неартистических профессий страны. “Жизнь их лупит по румянам хлестко, И проблем у них, ты хоть заройся. Как помочь несчастным в этих блестках, На бензин скопить для Роллс-Ройса?” – таким саркастическим четверостишием завершил Шнуров свое творение.

Проникновенный стих вызвал у некоторых фолловеров ответное желание посочинять, и пост звезды оказался сопровожден несколькими солидарными стихотворениями от посетителей страницы. В целом же поклонники выразили полную поддержку словам кумира и в очередной раз оценили по заслугам его творческий талант. К слову, вопреки обыкновению, стихотворение рокера было абсолютно лишено нецензурщины, а вот комментарии ряда подписчиков были щедро сдобрены отборной ненормативной лексикой. А за несколько часов публикация Сергея Шнурова набрала более 60 тысяч “лайков”.



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