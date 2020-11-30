 

“Может, я не права?”: Роза Сябитова высказалась о романах зрелых женщин с молодыми избранниками

30.11.2020, 21:44, Разное

Популярная ведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о нюансах отношений между молодыми мужчинами и женщинами “за 50”. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Как объяснила телезвезда, целью её публикации стала попытка разобраться в существовании табу на романтические отношения, в которых партнер моложе своей избранницы по возрасту. Примечательно, что в начале своих откровений Сябитова вполне обоснованно описала весь спектр позитивных моментов вышеуказанных альянсов как для зрелых женщин, так и для их более молодых возлюбленных. Однако в итоге она посчитала нужным выразить свое негативное отношение к подобным прецедентам. “Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие”, – уверенно отметила ведущая. К слову, завершая публикацию, она допустила, что может быть неправа и поинтересовалась мнением подписчиков по поводу поднятой темы.

Стоит отметить, что дискуссионный вопрос вызвал у фолловеров телезвезды весьма полярные отзывы. Так, часть подписчиц выразила полную солидарность с мнением хозяйки аккаунта, однако очень многие посетительницы микроблога высказали свое возмущение столь однобоким отношением к возрастной разнице, заявив, что освещенный Сябитовой типаж отношений вполне имеет право на жизнь. Впрочем, ряд поклонниц знаменитости предпочел подойти к ситуации более дифференцировано, отметив индивидуальность каждого инцидента романтических союзов.



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