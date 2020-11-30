 

Мнение: Столетний

30.11.2020, 21:22, Разное

Из всех деятелей Политбюро моя мама больше всего ненавидела Егора Лигачева – такие у меня воспоминания о 80-х. И это чувство с ней многие разделяли, по двум основным причинам: во-первых, он боролся (считался главным врагом) с Ельциным, который был тогда жутко популярен; и во-вторых – именно Лигачев считался в народе главным идеологом и инициатором “борьбы с пьянством”. Народ давился в невероятной длины очередях за водкой, пытался раздобыть лишние “талоны на водку”, введенные тогда повсеместно, и костерил в этих очередях Лигачева на все корки.

Знаменитая фраза “Борис, ты не прав!” – ее автором ведь был как раз Лигачев. Она была подхвачена и стала мемом, но, так сказать, с обратным знаком: на всех митингах конца 80х люди непременно тащили самодельные плакаты “Борис, ты прав!” – которые из сегодняшнего дня уже большинству непонятны; а это была как раз такая “полемика с Лигачевым”.

В общем, Лигачев по праву носил звание “злого гения Перестройки”, противостоящего одновременно и Горбачеву, и Ельцину; он мог бы стать символом не желающего умирать совка…

В итоге умерли уже все – и даже моя мама. Остаются двое – Горбачев и Лигачев. Как бы символизируя – совок бессмертен.

Это крайне несправедливо.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Мнение: Две хитрости короновирусной эпохи

11.08 / Российские учёные выводят суперкур

01.09 / Королева Рания опубликовала редкое фото с мужем и детьми в честь своего 50-летия

15.10 / Скандалы: Нас не догонят

03.11 / Анализ музейных окаменелостей помог обнаружить новый вид ящериц

25.09 / Мнение: Безводный мир

09.07 / В армию России начались поставки новейших самоходок «Коалиция СВ»

06.11 / Анна Хилькевич накрасила 5-летнюю дочь для похода в ресторан

07.07 / Аня Чиповская: “Самое прекрасное в актерской работе, что она рано или поздно заканчивается”

13.08 / Любовные похождения звезды “Убойной силы” Андрея Федорцова: романы с иностранками и внебрачные дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска