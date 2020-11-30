Мнение: Столетний

30.11.2020, 21:22, Разное

Из всех деятелей Политбюро моя мама больше всего ненавидела Егора Лигачева – такие у меня воспоминания о 80-х. И это чувство с ней многие разделяли, по двум основным причинам: во-первых, он боролся (считался главным врагом) с Ельциным, который был тогда жутко популярен; и во-вторых – именно Лигачев считался в народе главным идеологом и инициатором “борьбы с пьянством”. Народ давился в невероятной длины очередях за водкой, пытался раздобыть лишние “талоны на водку”, введенные тогда повсеместно, и костерил в этих очередях Лигачева на все корки.

Знаменитая фраза “Борис, ты не прав!” – ее автором ведь был как раз Лигачев. Она была подхвачена и стала мемом, но, так сказать, с обратным знаком: на всех митингах конца 80х люди непременно тащили самодельные плакаты “Борис, ты прав!” – которые из сегодняшнего дня уже большинству непонятны; а это была как раз такая “полемика с Лигачевым”.

В общем, Лигачев по праву носил звание “злого гения Перестройки”, противостоящего одновременно и Горбачеву, и Ельцину; он мог бы стать символом не желающего умирать совка…

В итоге умерли уже все – и даже моя мама. Остаются двое – Горбачев и Лигачев. Как бы символизируя – совок бессмертен.

Это крайне несправедливо.