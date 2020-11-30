 

Сербия назвала срок получения партии «Спутника V»

30.11.2020, 21:12, Новости дня

До конца недели в Сербию будет направлена партия российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба сербского правительства по итогам видеоконференции премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

«Глава правительства Республики Сербия Ана Брнабич разговаривала сегодня путем видеоконференции с министром промышленности Денисом Мантуровым, который ознакомил ее с тем, как далеко продвинулись [в России] с производством вакцины против коронавируса «Спутник V». Мантуров подтвердил, что партия вакцины для лабораторного контроля в размере 20 доз поступит в Серию до конца текущей недели», – передает ТАСС сообщение кабмина Сербии.

В Минпромторге РФ в свою очередь заявили, что Сербия готова изучить возможность совместного выпуска «Спутник V». «По словам Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата. Мантуров сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели», – сообщили в министерстве.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.



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