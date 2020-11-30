 

Байден захотел впервые в истории США назначить женщину главой минфина

30.11.2020, 21:12, Новости дня

Джозеф Байден, которого американские СМИ уже объявили избранным президентом, назвал членов своей экономической команды. Пост министра финансов должна занять Джанет Йеллен, которая станет первой женщиной в этой должности за всю историю существования минфина США.

Если избрание Байдена президентом подтвердится, то Йеллен также будет первым, кто занимал должности министра финансов, председателя совета экономических советников и председателя федеральной резервной системы, сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Заместителем Йеллен должен стать Валли Адейемо – первый афроамериканец в этой должности, – а руководителем административно-бюджетного управления Белого дома выбрана Нира Тэнден, которая будет первой американкой азиатского происхождения, возглавившей управление. Сесилия Роуз, которую Байден назначил председателем совета экономических консультантов, станет первой афроамериканкой на этом посту.

«Когда мы приступим к борьбе с вирусом, эта команда доставит немедленную помощь американскому народу во время экономического кризиса и поможет нам восстановить экономику до беспрецедентного уровня. Эта команда похожа на Америку и представляет серьезные цели, высочайшую степень компетентности. Они будут готовы в первый же день приступить к работе на благо всех американцев», – сообщил Байден.

3 ноября в США состоялись выборы президента. 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам он провозгласил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение и намерен дойти до Верховного суда США.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, чего стоит ждать РФ от прихода Байдена.



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