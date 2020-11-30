Еще один таинственный монолит нашли в Румынии

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30.11.2020, 21:12, Новости дня

Таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии, пишет газета Daily Mail.

Румынский монолит был обнаружен 26 ноября. Он воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают «странное возникновение» монолита высотой около четырех метров. «Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено министерством культуры», – добавила она.

Монолит в Румынии представляет собой прямоугольную трапецию со скошенной вершиной, его поверхность покрывают «узоры».

На прошлой неделе металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Американская пресса отмечала, что обнаруженный объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления. Энтузиасты добрались до таинственного артефакта через 48 часов после того, как его координаты появлись в Сети. Позже бюро штата Юта по землеустройству сообщило, что монолит исчез.



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