Мнение: Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

30.11.2020, 20:56, Разное

Достаточно ожидаемо, но тем не менее.

Санду еще раз потребовала вывести российские войск из Приднестровья, сославшись на то, что угрозы вооруженного конфликта там нет и там уже давно не стреляют. Поэтому вместо российских миротворцев предлагается разместить наблюдателей ОБСЕ, которые конечно не будут сильно против ликвидации ПМР, когда до этого дойдет дело.

Также еще раз поднят вопрос о необходимости ликвидации складов вооружений на территории ПМР. Тут все логично, после прихода к власти прозападных сил, моментально начаты попытки вскрыть еще один замороженный конфликт, как это недавно произошло в Карабахе.

Конечная цель вполне понятна – выгнать российские войска и если получится, ликвидировать ПМР, так как это именно российские войска являются гарантами ее существования. И не стреляют там именно потому, что там стоят российские миротворцы. Что разумеется устраивает далеко не всех и в первую очередь, стратегических оппонентов РФ.

Разумеется, если российских миротворцев там не будет, то тогда откроются различные опции по экономическому или политическому удушению Приднестровья, а также для проведения военной операции при поддержке НАТО и Украины, при этом отправка любой помощи в ПМР из РФ будет заблокирована путем закрытия воздушного пространства для российских военно-транспортных самолетов.

Причем, можно отметить, что это не дело далекого будущего. Так как у президента в Молдавии полномочия достаточно ограниченные (что можно было видеть на примере Додона), Санду уже настаивает на досрочных выборах в парламент, где явно есть расчет на то, что победит прозападная оппозиция и сформирует прозападное большинство, которое в свою очередь сформирует прозападный кабинет министров, который уже деятельно сможет начать процесс давления на российский контингент в ПМР. После чего мы снова увидим массу "чудесных" инициатив по ограничению русского языка, обличений "советской оккупации", размещению на территории Молдавии контингента НАТО и т.д. и т.п., что мы наблюдали до президентства и в первую половину президентства Додона.

Разумеется, если большинство сформировать не получится и кабинет-министров останется рыхлым образованием, то конечно с планами изгнания миротворцев из ПМР придется обождать. Плюс социалисты наверняка будут выступать против и это может привести к протестным акциям, которые затруднят реализацию планов по выдавливанию миротворцев. Поэтому в ближайшие месяцы мы наверняка увидим актуализацию темы новых парламентских выборов с целью закрепления "западного вектора" и ликвидации политического двоевластия.

У РФ на деле тут не очень много козырей. Разумеется, она может ссылаться на позицию ПМР, которая наверняка выступит против вывода российских войск, но при поддержке ЕС и НАТО, кампания давления на ПМР может перейти от простой к риторике, к вопросам транспортной и экономической блокады уже в среднесрочной перспективе.

Поэтому ставка скорее всего будет сделана на поддержку социалистов и ряда олигархических групп, которые могут образовать блокирующий пакет, который помешает резким движениям Кишинева в отношении Приднестровья.

В целом же, раскручивания маховика новой Холодной войны ожидаемо приводит к ситуации, когда замороженные конфликты на границах РФ целенаправленно вскрывают в интересах ослабления российского влияния в республиках бывшего СССР, формируя у границ РФ дугу нестабильности – которая тянется от Прибалтики до Средней Азии через все республики бывшего СССР. И разумеется, операторы этой стратегии сидят отнюдь не в Кишиневе, Вильнюсе или Киеве.

PS. Исторический экскурс на тему Приднестровья и появления там российских миротворцев https://riafan.ru/1340197-kak-armiya-rossii-ostanovila-voinu-v-pridnestrove-kolonka-komissara-yarrika (за авторством "Комиссара Яррика").