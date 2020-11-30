Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка

30.11.2020, 20:52, Разное

Во время отдыха в аквапарке в подмосковном Бутово восьмилетняя девочка ударилась головой и потеряла сознание, передает “Царьград”. Ребенка доставили в реанимационное отделение Морозовской детской городской клинической больницы. Ее здоровьем занимаются специалисты. Тем временем обстоятельства, которые привели к такому итогу, нуждаются в дополнительной проверке.