Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка
30.11.2020, 20:52, Разное
Во время отдыха в аквапарке в подмосковном Бутово восьмилетняя девочка ударилась головой и потеряла сознание, передает “Царьград”. Ребенка доставили в реанимационное отделение Морозовской детской городской клинической больницы. Ее здоровьем занимаются специалисты. Тем временем обстоятельства, которые привели к такому итогу, нуждаются в дополнительной проверке.
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