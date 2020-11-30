 

“Удивительный вечер”: Евгений Петросян заслужил две награды “Книги рекордов России”

30.11.2020, 20:50, Разное

Популярный артист Евгений Петросян разместил на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий процедуру его награждения в номинациях “Книги рекордов России”. Публикация вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Выяснилось, что знаменитый артист комического жанра смог удостоиться сразу двух грамот за свои достижения – “Наибольшее количество авторских юмористических передач в России” и “Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России”. Таких высоких почестей Евгений Ваганович добился благодаря тому, что за 58 лет и 65 дней своего творчества выпустил рекордное количество авторских передач – 1441. Примечательно, что, получив грамоты, комик не забыл и о своих коллегах по шоу-бизнесу, адресовав им очень теплые слова в своей поздравительной тираде, сопроводившей опубликованное видео. “Выходили на сцену уникальные люди, добившиеся небывалых результатов в своем деле. Пожелаем им больших успехов в дальнейшем (в чем я не сомневаюсь), а нам желаю, чтобы у нас в стране продолжали работать замечать таланты, которых в РФ много-много!” – резюмировал мэтр отечественного юмора.

Фолловеры с большим воодушевлением восприняли весть о награждении артиста. Публикация Евгения Петросяна была отмечена большим количеством поздравительных и благодарных комментариев от поклонников, пожелавших своему кумиру подобных достижений и в будущем.



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