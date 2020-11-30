Денисенко: Цивилизованные страны заливают свои экономики деньгами. А у нас вымышленные проблемы – язык, приватизация земли. Главное, чтобы лохи не думали об экономике

30.11.2020, 20:38, Новости дня

В Австрии все бизнесы, которые пострадали от локдауна получают компенсацию 80% от зарплаты за предыдущий год.

Сейчас идет глобальная дискуссия об открытии горнолыжных курортов. Дело в том, что Швейцария готова к открытию. Австрийцы требуют от государства компенсировать 100% дохода прошлого года, если будет принято решение о закрытии. Эта история похожа в большинстве стран ЕС.

Экономику просто заливают деньгами, понимая все последствия будущей инфляции. Но экономику накачивают деньгами, чтобы как можно мягче пройти кризис. И это не выдумка европейцев. В кризис все стараются залить экономику деньгами. Точнее цивилизованные страны заливают экономики, а третьему миру это запрещено.

Наш дефицит, по самым скромным подсчетам, на конец года составит 100 млрд (пессимисты говорят о 150-ти). Если бы международные институты дали бы нам обещанные на этот год $3,5 млрд, мы бы этого дефицита не почувствовали. Но нас подвесили, потому что мы посмели замахнуться на святое – на Артема Сытника. Вероятность получения денег в этом году приближается к нулю. Пессимисты говорят, что до инаугурации никаких денег нам не дадут. И печатать деньги под таргетированной вещи нам тоже не позволяют. И вообще, ехать куда-то, кроме МВФ, за деньгами – у нас не хватает клепки.

Поэтому, когда мы говорим о 8 тыс. для ФЛП – это абсолютный максимум, который нынешняя власть, преодолевая страх, может себе позволить. Точнее, который им разрешили.

И на этом фоне мы сейчас примем закон о референдуме, который громко называется законом о народовластии (должны голосовать завтра). И что после этого, спросите вы? И после этого мы все начнем жить в большом батле: проведем референдум про язык, приватизацию земли и что-то подобное.

Третий мир должен жить в вымышленных иллюзорных проблемах. Главное, чтобы лохи не думали об экономике и о том, как нам использовать наш шанс накормить Китай и Ближний Восток.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора