СБУ проверила иностранный фонд в Закарпатье. Его подозревают во вмешательстве во внутренние дела Украины

30.11.2020, 20:38, Новости дня

Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Об этом 30 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

Спецслужба проверяет информаци. о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

“Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны”, – сказано в сообщении.

Следствие изучает факты содействия иностранному государству, которое было оказано украинскими общественными деятелями. Их подозревают в поддержке госорганов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине.

“Во время обысков обнаружили печатные материалы, которые популяризируют так называемую “Большую Венгрию” и создание этнической автономии в Закарпатье. Изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов”, – отметили в СБУ.