Госдеп: «Погибший на кисельных берегах молочной реки эмигрант из России умер от счастья»

30.11.2020, 20:37, Разное

Государственный департамент ответил российскому посольству в США на запрос о сотрудничестве государств в расследовании дела о смерти при загадочных обстоятельствах эмигранта из России, тело которого было найдено на кисельных берегах молочной реки недалеко от Изумрудного города в штате Мэн.

Как сообщает американская сторона, по данным судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти 23-летнего россиянина Михаила Булкина является «смертельно высокий скачок эндорфинов от счастья пребывания в Америке» после недавней эмиграции из Новомихайловска Тульской области по программе «зелёная карта».

Родственники погибшего прокомментировали ситуацию: «Он не мог умереть от болезни, поскольку говорил, что в Америке самая лучшая медицина — я ему верю. Недавно, кстати, хвастался в WhatsApp, что получил достойную работу с зарплатой в 15 тысяч долларов в месяц. Это в 60 раз выше, чем у нас с его дипломом Михайловского железнодорожностроительного института, а ещё он собирался жениться на манекенщице, даже приобрёл ради этого загородный дом», — рассказала мать умершего Валентина Булкина.