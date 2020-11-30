Мнение: Ковид добивает

30.11.2020, 20:28, Разное

Шулика у себя в блоге торжествующе пишет – умер, мол, от коронавируса на 74 году жизни некий Б.Александров, создатель одноименного бренда, который злостно отрицал опасность коронавируса. И приводит соответствующую цитату из покойного.

Ему в комментах тут же указывают, что вообще-то у покойного был рак 4-й степени, финальная стадия, но все СМИ, действительно, в “причинах смерти” дружно пишут “ковид”. Шулика не верит. Так и живем…

Что до меня – я долго пытался понять, что хорошего в творожных сырках “Б.Ю.Александров”, кроме странного названия и дикой цены. Так и не понял. Есть у меня подозрение, что бренд ненадолго переживет хозяина.