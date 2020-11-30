Эпидемиолог раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность

30.11.2020, 20:18, Новости дня

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико заявил, что сейчас чрезвычайно важно соблюдать противоэпидемический режим, устраивать массовые мероприятия безответственно.

«В этот период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции очень важно соблюдать меры физического дистанцирования. Чрезвычайно важно сейчас соблюдать противоэпидемический режим – меры, которые направлены на предупреждение заражения инфекцией. Конечно, проведение каких-то массовых мероприятий с большим числом участников недопустимо. Это безответственно. Безответственно как со стороны их организаторов и самих артистов, так и со стороны тех, кто разрешает их проведение. И, конечно, со стороны зрителей – они должны понимать, какому риску подвергаются, посещая подобные мероприятия», – сказал Брико журналистам.

«Массовые мероприятия должны быть временно прекращены, особенно, в регионах с высокой заболеваемостью. Это чрезвычайно важная мера профилактики дальнейшего распространения возбудителя коронавирусной инфекции. Это доказано, и это работает. Введение ограничительных мер в части запрета массовых мероприятий – хорошо зарекомендовавший себя эффективный способ снижения распространения инфекции», – добавил он.

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co» и рэпера Басты, он прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу. Пользователи соцсетей возмутились несоблюдением санитарных норм. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций.

Напомним также, павильоны №5 и 5А «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге начали принимать пациентов с коронавирусом 26 октября. До конца декабря в «Ленэкспо» откроются еще четыре корпуса для больных COVID-19, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. «Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных. Сейчас в 1, 2, 3 и 8 корпусах «Ленэкспо» практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода», – отметил Эргашев.

В настоящее время 1, 2, 3 и 8-й корпуса модернизируются и утепляются. Здесь будут проходить лечение тяжелые и средне-тяжелые пациенты с коронавирусом. Всего во временном госпитале в «Ленэкспо» планируется принимать до 2500 пациентов с коронавирусом. Сейчас здесь развернуты 1295 коек.