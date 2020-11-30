Турция ужесточила ограничения работы ресторанов и гостиничных кафе

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30.11.2020, 20:18, Новости дня

Турция ввела новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Министерство внутренних дел страны разослало циркуляр об ужесточении требований в 81 провинцию республики.

Рестораны и гостиничные кафе смогут оказывать услуги общественного питания только постояльцам. Они не имеют права осуществлять заказы навынос, а инспекционные мероприятия в их отношении будут усилены, сообщается на сайте МВД Турции.

Кроме того, циркуляр запрещает проводить живые концерты и караоке в ресторанах и залах отелей после 22.00. Как отметили в министерстве, проверки решено проводить чаще из-за выявленных ранее нарушений. В ведомстве напомнили, что за несоблюдение требований безопасности полагается штраф, а для юридических лиц нарушение может обернуться уголовным делом.

Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа в будние дни с 21.00 до 05.00.

«В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21.00 до 05.00. Комендантский час будет также действовать с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома», – передает заявление Эрдогана ТАСС.

Ранее власти Турции ввели частичный комендантский час из-за коронавируса, при этом российских туристов освободили от его соблюдения.

Между тем из-за пандемии COVID-19 Турция потеряла более 70% иностранных туристов за десять месяцев.



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