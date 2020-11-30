Мнение: Письмо: “Расслабься и доверяй”

30.11.2020, 20:16, Разное

Для самостоятельного разбора вам письмо.

Про рапана и звоночки.

flowering_ivy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Разошлись с любимым человеком, вернее, он принял такое решение. Как перестать грустить и думать о нем?

Мне 43, ему 45, он классный. Оба разведены, у него дочь, у меня сын и дочь. По ОЗ, наверное, примерно равны. Познакомились на СЗ.

Практически сразу предложил встретиться, покататься на мотоцикле. Но потом вечно то одно, то другое. В итоге полтора месяца общались в вотсап и ни разу не встретились. Потом его перевели на удаленку, и он уехал жить постоянно на дачу. Продолжали общаться каждый день, созванивались. Очень много общения было для людей, ни разу не видившихся.

Он мне сразу очень понравился. Мне так хотелось встретиться, только об этом и думала, в ждуна какого-то превратилась. Не нравилось это в себе. Не получалось отпустить ситуацию. Потом поняла, что жду, чтобы он сам проявил инициативу и приехал ко мне. Но раз хочется мне, то и ехать мне. И поехала, когда он в очередной раз пригласил. Он готовился к моему приезду, за пару дней ездил на разведку, составлял маршрут по красивым местам.

В реале он мне тоже понравился, покатались, эмоций море, обалденная природа, классная погода. На берегу реки он притянул и поцеловал. В итоге я осталась до вечера, был секс. Как он мне потом сказал, ему все это снилось ночью перед моим приездом. Когда уезжала, сказал, что если пропаду, то он тут всех уток перестреляет.

Домой я приехала влюбленная. Очень хотела быть с ним, и мне казалось, что он тоже. Но началась опять та же история, я скучаю и жду, он не приезжает. При всем при этом каждый день на связи, общаемся.

Через месяц где-то предложил мне опять приехать, скататься на мотоцикле в соседний красивый городок, погулять там и провести вместе день. День был прекрасный.

Продолжаем общаться. Меня качает. Иногда получается взять себя в руки. Сама выбрала, нормально общаетесь, расслабься и доверяй. Иногда опять классическое “меня не лююююбииит” и “я теряю время”. Щипцы ему, он в ответ “я старый солдат, слов любви не знаю”.

Но при этом я понимаю, что мне действительно не нужны отношения в таком формате. Нет, так нет. В общем, я решила, что постараюсь сделать максимум для этих отношений, буду ласковой, постараюсь убрать все щипцы и скалки. А там как будет. В принципе, почти получилось, но в острых ситуациях опять обижалась и лажала. Таких ссоры было 2-3.

Например, сказал что в воскресенье поедет в город. Даже спросил, приду ли к нему в гости. Рассказал, что и как у него дома. А потом замолчал на эту тему. Спросила вечером в воскресенье, ты едешь. Он ответил, что нет. Я очень обиделась. Не на то, что не приехал. А на то, что вижу, что и не хочет особо. Огрела мерзкой скалкой.

Я: Больше ничего не хочешь сказать?

Я: Захотелось потрахаться, решил приехать, утром мозг включился и решил что нафиг не надо?

Он: Фига се поворот. Мда…

Я: Это все, что ты хочешь сказать?

Он: А что мне добавить? Я просто ах%ел чесслово … Оправдываться не буду

Я: Ну да, действительно, было б перед кем

Сутки не общались. Я готова была, что на этом все. Он не из тех, кто будет бегать. Но вечером он написал:

Он: Привет😎 смотрю тебе норм и без моего присутствия. Спок ночи

Я: Соскучилась сильно(

Потом нормально общались. Но на следующий день он позвонил, и спросил что за обиды. Я ответила, что “если не будет обижать, то и обижаться не буду”.

Потом был разговор, я написала, что меня так выносит, когда я вижу, что меня не любят. Потом он написал: Бывает влюблённость…и сгорает за месяц. Такое было….а бывает пол года общаешься и только потом понимаешь что это амур крыльями машет.

Я: А со мной как?

Он: : Вот ты опять. Не лети вперёд паровоза.: Мы взрослые люди….С тобой хорошо но меня пугают твои претензии….зачем они? Я понимаю тебе хочется вынь да полож. Но так крайне редко бывает.

Так меня и шатало. То кажется, что это моя дурь и корона голодает. То, что отношения в таком формате мне не нужны. Я бы даже готова была прекратить отношения, если ничего не поменяется. Но не хотела сама, стала искать повод обидится так, чтобы это он был виноват в разрыве.

Еще 2 момента меня смущали.

Он практически сразу стал спрашивать, будем ли мы жить вместе. Будет ли у нас совместный ребенок. Что он хочет семью и малыша. Что просто встречи ему не нужны. Сначала шутил на эту тему, потом уже серьезно. Это очень странно для отношений, где виделись всего 2 раза. И оба раза я приезжала к нему. Я отшучивалась в основном, но про малыша один раз ответила серьезно, что это моя мечта, но на мне сейчас 2 детей и 2 моих родителей, я не потяну декрет финансово. Он ответил, не боись, есть помощь от правительства.

Второй момент – деньги. Я не знаю, сколько он получает. Знаю, что сейчас он делает ремонт на даче и много денег туда уходит. Но второй приезд бензин и кофе оплачивала я. Он пригласил с условием, что с меня бензин и кофе, так как он сейчас на нуле. Я ок, мне не сложно.

Потом я как-то отправила ему мем с шикарным вальяжным котом с текстом; Запомни, собаку и мужика наш бюджет не потянет. Он ответил: а меня твой бюджет потянет? я буду кофе варить.

И наша финальная ссора тоже была связана с деньгами.

Некоторое время назад я предложила вместе съездить куда-то на выходные. Он согласился, но сказал, что денег мало. Надо было гостиницу оплатить, я предложила пополам. Через 2 недели у меня свободные выходные, я пишу ему Поедем?. Он отвечает, что в принципе он за, но денег нет. На днях вернут ему долг и тогда можно будет. Проходят дни, он не отвечает на мои вопросы на счет выходных. Спрашиваю, тебе не до этого, перенесем на попозже? Не отвечает, хотя на другие темы общаемся нормально. Ну или отвечает “потом скажу”.

Потом сам спрашивает: А зачем гостиница, можно же до дачи его доехать, там полчаса дороги. И там переночевать. А я не хочу ехать к нему на дачу. Написала, что понимаю, что у него денег и так нет сейчас, и просить его платить за то, что ему не нужно не правильно, и предложила сама полностью оплатить гостиницу. Он стал про вино что-то говорит, я ответила, что вино не пью и это он уже пусть сам решает.

При этом параллельно общаемся как обычно, обсуждаем всякие дела, мур-мур-мур и сердечки.

Я решила довести ситуацию до финала. Чтобы он принял решение. В пятницу написала, что так и не поняла, что у него с выходными. Надеюсь, что он сможет все-таки ко мне присоединиться, скинула адрес гостиницы. Он ответил, что останется на даче. Денег нет, а в долги влезать не хочет. Я ответила “Как хочешь. Только не пойму зачем тебе деньги, чтобы приехать переночевать. Хотя дело твое.”

Я решила одна поехать и отдохнуть, а не отказываться. Чтобы больше уже тема этой поездки не висела между нами. Но потом подумала, что если я буду недалеко от него все выходные, это такие щипцы будут. Он может все-таки заставить себя приехать. И написала “Забей, не поеду, останусь с детьми на даче”. Он ответил “дети наше все”.

Я поняла, что на этом все. Я получила, что хотела, к сожалению. Однозначное решение.