Для бунтарок, жриц и императриц: 10 ароматов ноября

30.11.2020, 20:04, Разное

Dior

Этой осенью Dior представил новый аромат – парфюмерную воду J’adore Infinissime, которая идеально подойдет для женщин с ярким характером, уверенных в своих действиях и свободных поступать по-своему. Ведущий парфюмер Дома создал композицию, в которой цветочные аккорды окутаны будоражащей чувственностью древесных. В букете – жасмин, тубероза, сандал, ландыш и другие притягательные ноты.

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana специально для России представил лимитированную версию легендарного аромата L’Imperatrice. Сочные ноты стали еще ярче и выразительнее благодаря насыщенному звучанию цветочного букета в новой композиции. Для лимитированного выпуска L’Imperatrice парфюмер Натали Лорсон объединила эссенцию редкой дамасской розы со звучанием лепестков магнолии и розовых пионов, чтобы раскрыть нежные цветочные грани аромата.

Givenchy

Созданный в 1957 году Юбером де Живанши, аромат L ‘Interdit стал первым парфюмерным шедевром Дома. В 2018 году вышла парфюмерная вода, а в 2019-м свет увидела легкая и яркая композиция туалетной воды L’Interdit. Новинка Дома – L ‘Interdit Eau de Parfum Intense. Глубокий и загадочный аромат раскрывается флердоранжем, усиливается туберозой. Благодаря дымным “андеграунд” нотам ветивера и пачули древесная основа превращается в восточную, роскоши аромату придают бобы ванили.

Amouage

Коллекция Renaissance ознаменовала начало новой эры в жизни бренда Amouage. Черпая вдохновение в природе и традициях Омана, группа всемирно известных парфюмеров создала изысканные контрастные композиции, воспевающие силу. Авторами ароматов выступили: Жюльен Раскине (Enclave), Домитиль Мишалон-Бертье (Crimson Rocks) и Маккензи Райли (Ashore и Meander). Над коллекцией также работал новый креативный директор Amouage Рено Сальмон.

Parle Moi de Parfum

Пока туризм – понятие более чем ограниченное, новый аромат Mile High/38 от Parle Moi de Parfum предлагает отправиться в путешествие не в красивые города или на райские пляжи, а на неземную высоту. Аромат позиционируется как “любовь с адреналином, незабываемое ощущение опасности, полета и страсти” и содержит ноты ананаса с побережья Индийского океана, бобов тонка из Венесуэлы, бессмертника из Корсики и пачули из Индонезии. Новинка доступна на molecule.ru.

Bvlgari

Новый аромате Bvlgari Le Gemme Erea от Альберта Морильяса вдохновлен зеленым агатом. Название происходит от греческого слова “eirene”, означающего “покой”. Захватывающий, теплый и утонченный, аромат относится к восточным древесным. Он начинается пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона, а затем обнажает сердечные аккорды сомалийского ладана, смешанного с имадагаскарской ванилью.

Narcizo Rodriguez

Парфюмерная вода Narcizo Grace, созданная специально для России, отражает новый взгляд на женственность. Букет из белого жасмина и лепестков пиона в сочетании с нотами зеленого яблока обволакивает теплые ноты мускуса в сердце, в то время как белый кедр придает композиции насыщенность, чувственность и глубину. Флакон покрыт блестящей патиной и выполнен в перламутровом бледно-розовом цвете. Авторы аромата – Дафна Бюже и Мари Саламань.

Gucci

“Когда я переосмысливал новую кампанию Gucci Bloom, я, в первую очередь, размышлял над таинственным миром женской чувственности и его связи с природой. Этот мир полон иллюзорных цветочных образов, придающих женщинам священный образ жриц. В нем нет места времени, здесь только очарование и волшебство, олицетворяющие аромат”, – рассказал Алессандро Микеле о новом аромате Gucci Bloom Profumo di Fiori.

Kenzo

Kenzo World Power – призыв поколения раскрыть свою внутреннюю силу и рассказать о себе. Парфюмер Жером Ди Марино вновь сыграл на контрасте оттенков соленого и сладкого. Терпкие пудровые акценты бессмертника приправлены сладостью бобов тонка. Мягкость мускусных нот в шлейфе буквально сливается с кожей.

Carolina Herrera

Good Girl Supreme от Carolina Herrera – парфюмерная вода, посвященная бунтарской натуре женщины. “Наша темная сущность очень сильна и соблазнительна. Я уже давно хотела создать аромат, который бы вновь воссоединил нас с нашей бунтарской натурой. Как хорошо быть плохой!” – говорит Каролина А. Эррера, креативный директор бьюти-направления компании.