Чиновника вылечили от коронавируса чёрной икрой и пятизвёздочным коньяком

30.11.2020, 20:03, Разное

Экспериментальная клиника при НИИ им. Сечина сообщила об успехе эксперимента по лечению COVID-19 чёрной икрой и марочным армянским коньяком. Состояние добровольца, работающего в мэрии Москвы, улучшилось после недельного курса питания, основанного на этих продуктах.

Специальная диета, включающая в себя разнообразные блюда из осетровой икры, создана учёными клиники для лечения лёгких форм коронавирусной инфекции. На протяжении недели чиновник ел омлет с чёрной икрой на завтрак, борщ из чёрной икры на обед и продукт в чистом виде ложками – на ужин. Ежедневно он съедал 1,1 кг деликатеса и запивал 2,5 литрами марочного армянского коньяка пятилетней выдержки. После того, как диета показала свою эффективность, сотрудники клиники массово стали записываться добровольцами для подтверждения её надежности.

«Ни одна страна в мире не продвинулась так далеко в безмедикаментозном лечении COVID-19, как мы. На полное исцеление сотрудника мэрии ушло всего лишь 8 килограммов чёрной икры, хотя расчёты показывают, что при тяжёлом течении болезни её может потребоваться больше, до 22 килограммов. В основе терапии лежит выработка эндорфина от потребления деликатесных продуктов, который позволяет бороться с вирусом. Если методика пройдёт клинические испытания на широком корпусе добровольцев, мы сможем применять её для лечения госслужащих и народных депутатов регионального и федерального уровней», — сказал главврач клиники профессор Александр Корейко.