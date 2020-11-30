 

Мнение: Помощь с сектой

30.11.2020, 20:02, Разное

Читатель просит совета в сложной ситуации, когда его друг попал в какую-то религиозную секту.

Доброе утро, Борис,
Мне нужен совет, а может быть и обсуждение данного факта.

Мой одноклассник (я закончил школу в 91 году) внезапно стал тренером–стажером в спорт школе.
У нас были дружеские отношения тогда, в 91 – ом.

Я решил что надо моему младшему сыну заниматься спортом. По старой дружбе отдал его в эту секцию.
Я и раньше замечал, что этот мой друг изменился. Он стал глубоко верующим. А сейчас это просто раздражает.
Он постоянно не к месту упоминает бога.

Он ведёт чат с родителями. И выглядит все так : Море Радости и Позитива в каждую Семью – Святое Семейство – по Милости Бога.
Жаль не получается скопировать. Этот текст сопровождается картинкой – солнце выходит из-за гор.
Это явно какая-то американская секта. Когда я написал в чате, что хватит. Он меня удалил из чата. А там много молодых мамашек.
Он занимается с детьми в условиях пандемии. Они ему очень благодарны. И не понимают куда этот человек может привести их детей.

Скриншоты его сообщений есть.

У меня два варианта.
– плюнуть и забыть
– позвонить в спорт школу и наябедничать, сказать что это сектант, кого вы взяли себе в стажеры. Проблем хотите?

С другой стороны. Я его знаю. Он в общем то неплохой малый. А в секту его отвела мать, после его запоя. Ещё 25 лет назад.

– Меня бесит все это обращение к богу без повода.
– Я понимаю зачем это все.
– Я вижу тот вред, который приносится детям под видом спорта. По факту это сектантство
– Меня он называет не по имени, а, внимание, брат. Я сначала не обращал внимания. Но теперь понял почему брат.

Может вывести это письмо на всеобщее обсуждение. Я думаю, что эта проблема очень распространённая и опасная.
Спасибо

PS. Не знаю, что это за секта, но в свое время сталкивался с подобным – у нас в шахматный клуб на стыке веков захаживали сектанты и искали неофитов. Пара человек тогда пострадали. С одним таким агитатором в "счастливую секту" довелось тогда беседовать, они реально упоротые. Но в принципе, поддержку со стороны государства вполне имели, поэтому чувствовали себя вольготно.

Источник: Colonel Cassad



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