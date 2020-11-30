Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года

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30.11.2020, 19:58, Разное

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 31 декабря – окончательный срок, к
которому россияне, получающие пенсию на карту, должны быть переведены банками
на использование карты “Мир”. Условие касается граждан, которые
начали получать соцвыплату до 1 июля 2017 года.

Те, кто получает средства с более позднего срока, и так подключены к системе
“Мир”. Если к моменту начисления выплаты ПФР не
будет иметь информации об оформленной карте этой платежной системы, перевод пенсии не будет
выполнен.

При этом в ПФР отметили, что деньги не “сгорят” даже в случае, если нужная карта
не была оформлена. Если россиянин оформит карту позже, то все средства поступят позднее.

Ранее наши соотечественники рассказали, какую пенсию в России хотели бы получать.
Большинство граждан говорит о суммах до 50 тысяч рублей в месяц, но некоторым хотелось бы получать от государства 100 тысяч ежемесячно.

Напомним, пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы. Кроме того, согласно нововведениям, если человек не приходит за выплатой шесть месяцев – деньги временно перестанут ему поступать. Подобная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.



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