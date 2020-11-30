Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года

30.11.2020, 19:58, Разное

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 31 декабря – окончательный срок, к

которому россияне, получающие пенсию на карту, должны быть переведены банками

на использование карты “Мир”. Условие касается граждан, которые

начали получать соцвыплату до 1 июля 2017 года.

Те, кто получает средства с более позднего срока, и так подключены к системе

“Мир”. Если к моменту начисления выплаты ПФР не

будет иметь информации об оформленной карте этой платежной системы, перевод пенсии не будет

выполнен.

При этом в ПФР отметили, что деньги не “сгорят” даже в случае, если нужная карта

не была оформлена. Если россиянин оформит карту позже, то все средства поступят позднее.

Ранее наши соотечественники рассказали, какую пенсию в России хотели бы получать.

Большинство граждан говорит о суммах до 50 тысяч рублей в месяц, но некоторым хотелось бы получать от государства 100 тысяч ежемесячно.

Напомним, пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы. Кроме того, согласно нововведениям, если человек не приходит за выплатой шесть месяцев – деньги временно перестанут ему поступать. Подобная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.