 

Пенсионер расстрелял родственников из-за гаража

30.11.2020, 19:58, Разное

В Ростовской области 29 ноября между родственниками, собравшимися обсудить вопросы наследства, разгорелся скандал. 64-летний пенсионер заявил права на дополнительную часть гаража.

Денежная компенсация, которую ему предложили, мужчину не устроила, в результате чего он стал стрелять из ружья в свою 63-летнюю сестру и ее 64-летнего супруга, передает сайт VSE42.RU. Оба погибли. После мужчина попытался свести счеты с жизнью, однако в этом преуспел меньше. Он находится в реанимации.



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