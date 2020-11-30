 

В Иерусалиме ребенок нашел древнее украшение

30.11.2020, 19:56, Разное

В Иерусалиме в районе Храмовой горы девятилетний ребенок случайно нашел древнее украшение. Речь идет о золотой бусине. Находку исследователи отнесли к временам, когда Вавилонией руководил царь Навуходоносор.
В составе украшения присутствует множество золотых шариков. Археологи сразу же заявили, что артефакт не является сильно древним, поскольку бусина отлично сохранилась.

Результаты проведенных исследований показали, что украшению около трех тысяч лет. Эксперты обратили внимание на особую ценность бусины, поскольку в те времена являлось редкостью чистое золото.

В 634-562 годах до нашей эры главой Вавилонии был царь Навуходоносор II. Он зарекомендовал себя политическими достижениями и завоевательными подходами. По информации портала «Политэксперт», именно этот правитель приказал возвести Висячие сады Семирамиды, входящие в чудеса света.



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