Ученые выявили сильную реакцию иммунитета у бессимптомных носителей коронавируса

30.11.2020, 19:56, Разное

Объединенный коллектив ученых из Европы и Сингапура провел исследование, в ходе которого изучил особенности противодействия коронавирусу у бессимптомных больных. Выяснилось, что иммунитет последних при заражении инфекции демонстрировал очень сильную реакцию на SARS-CoV-2.

В качестве базового материала для исследования послужили образцы крови около пятисот сингапурских мигрантов, которые заразились коронавирусом асимптомно. В процессе изучения специалисты проводили наблюдения за взаимодействием Т-клеток из крови исследуемых с участками белковой оболочки вируса. Изначально предположения ученых сводились к тому, что иммунная система у бессимптомных больных демонстрирует реакцию на проникновение возбудителя COVID-19 более слабо, но результат показал, что в таком процессе происходит все по другому – Т-клетки заболевших без симптомов проявляли более активную реакцию на коронавирус, чем элементы иммунитета пациентов, подвергшихся госпитализации. Отмечается, что они производили выработку чрезвычайно большого количества таких компонентов, как молекулы интерферона-гамма, противовирусный белок, а также различных интерлейкинов и сигнальных молекул. По мнению экспертов, такая динамика объясняет отсутствие у асимптоматических больных характерных признаков, которые связаны с очень активной реакцией иммунной системы на вторжение SARS-CoV-2 в организм. Стоит отметить, при этом обнаружилось, что общее число Т-клеток, способных бороться с вирусом, существенно быстрее снижалось у бессимптомных больных по сравнению с госпитализированными с COVID-19.

“Наши наблюдения показывают, что асимптоматические больные демонстрировали необычно сильную иммунную реакцию в ответ на появление белков вируса, а не слабую, как считалось ранее”, – резюмировали авторы исследования. По их мнению, бессимптомным пациентам удавалось справляться с воспалительными процессами за счет выработки пропорционально большего количества такого компонента, как противовоспалительный белок интерлейкин-10. Об этом пишет Vz.ru.