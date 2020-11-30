 

“Очень сложно узнать”. Поклонники обсуждают перемены во внешности Dzidzio

30.11.2020, 19:44, Новости дня

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) 29 ноября в Instagram разместил архивное видео, на котором запечатлен во время выступления на конкурсе “Співограй” в Кривом Роге. 

Артист не уточнил, в каком году был снят ролик.

“Сам не могу поверить, что это я”, – подписал он публикацию.

“Сам на себе не похож”, – отреагировали на видео фолловеры.

“Этот человек на видео почти не похож на Dzidzio. Очень изменились”, – написали в комментариях поклонники. 

“Очень трудно узнать”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

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Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. 24 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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