Точной даты локдауна пока нет – Мендель

30.11.2020, 19:44, Новости дня

В правительстве и местной власти сходятся на необходимости введения локдауна в Украине, однако точная дата его начала еще неизвестна. Об этом 30 ноября заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

“Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести, – заявила Мендель.

По ее словам, на данное время изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

“Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, или подвергаем опасности других!”, – отметила она.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

По информации источника “Интерфакс-Украина” в Кабинете Министров Украины пока не определились с форматом и датой локдауна, просчитывают несколько вариантов. Рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений, отметил источник.

Одним из возможных вариантов, источник назвал введение локдауна с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Но, по его словам, окончательное решение еще не принято. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями.

Он подчеркнул, что большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт, но просчитывают, как это повлияет на эпидемическую ситуацию и на работу критической инфраструктуры.

В СМИ называли разные даты вероятного введения локдауна в Украине.

“Сегодня” со ссылкой на источник в Кабмине сообщили, что локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. По данным их источника вариант введения жестких караннтинных ограниченийна две недели отклонили. Подробности будут 2 декабря, сообщает издание.

Источники “ТСН.ua” в “Слуге народа” сообщили, что Кабмин согласовал введение жестких ограничений с 24 декабря до 15 января.

В Кабмине официальных заявлений о введении локдауна пока не было.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. Министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных “карантина выходного дня” (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Сейчас в стране действуют ограничения “оранжевой” зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – “карантин выходного дня”.