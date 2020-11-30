Компания Nokia пообещала выпустить фирменный ноутбук

30.11.2020, 19:38, Новости дня

О планах компании Nokia поработать на рынке ноутбуков сообщили сразу несколько инсайдерских источников. По словам специалистов, Nokia выпустит новое устройство данного класса под своим брендом. Скорее всего, презентация состоится в рамках CES 2021, утверждают они.

Сведения о ноутбуках данного разработчика случайно обнаружены в базе данных индийского бюро стандартизации. Также инсайдеры нашли в списках упоминания еще о целом ряде девайсов данной компании, каждый из которых пока неизвестен пользователям.

Увы, данных о начинке ноутбука, пока никаких нет. Предположительно, будет использован процессор Intel Core либо десятого, либо одиннадцатого поколения. Однако это всего лишь догадки.