 

Толстяки и красота – Личное мнение

30.11.2020, 19:30, Разное

Не так давно мне в комментариях задали вопрос. Я этот вопрос запомнила, поскольку он заставил меня задуматься.


Фото: istockphoto.com

Может ли полный человек быть, на мой взгляд, красивым?

Порассуждаем?

Представим полную женщину. Допустим, у неё — красивое лицо. Допустим она ухожена, хорошо одета и, в целом, смотрится прилично.

Но что будет, если такую раздеть?


Фото: Соцсети

Тут ни лицо, ни макияж, ни красивый купальник не спасут ситуацию.

Когда я вижу полного человека — мужчину ли, женщину, — я точно знаю: без одежды этот человек выглядит как сраное говно. В костюме или платье — ещё ничего, а в трусах — полный отстой.


Фото: Соцсети

Так что отвечаю честно на поставленный вопрос: нет, с моей точки зрения, полный или полноватый человек красивым внешне быть не может. Только внутренне — но и это не факт. Если ты запустила себя, не борешься, значит и внутренне ты пока так себе.

А, по-вашему, может ли полный человек считаться красивым? Какие обязательные составляющие входят в понятие «внешняя красота» лично для вас?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В продажу в России поступил Vivo Y30 с батареей на 5000 мАч и NFC

23.07 / Мнение: Чего хотели и хотят украинцы

05.11 / Памфилова призвала Трампа и Байдена решать споры о результатах выборов в российских судах

06.08 / Ирина Лобачева разводится с молодым мужем-фигуристом

02.07 / Суд в США официально приостановил выход книги племянницы Дональда Трампа “Как моя семья создала самого опасного человека в мире”

17.09 / Коронавирус: Последние новости

29.11 / Мнение: Дарт Вейдер все

22.11 / Ной мертв

06.11 / Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

17.11 / Мнение: Будни “войны с наркотиками” в Мексике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска