Толстяки и красота – Личное мнение

30.11.2020, 19:30, Разное

Не так давно мне в комментариях задали вопрос. Я этот вопрос запомнила, поскольку он заставил меня задуматься.



Фото: istockphoto.com

Может ли полный человек быть, на мой взгляд, красивым?

Порассуждаем?

Представим полную женщину. Допустим, у неё — красивое лицо. Допустим она ухожена, хорошо одета и, в целом, смотрится прилично.

Но что будет, если такую раздеть?



Фото: Соцсети

Тут ни лицо, ни макияж, ни красивый купальник не спасут ситуацию.

Когда я вижу полного человека — мужчину ли, женщину, — я точно знаю: без одежды этот человек выглядит как сраное говно. В костюме или платье — ещё ничего, а в трусах — полный отстой.



Фото: Соцсети

Так что отвечаю честно на поставленный вопрос: нет, с моей точки зрения, полный или полноватый человек красивым внешне быть не может. Только внутренне — но и это не факт. Если ты запустила себя, не борешься, значит и внутренне ты пока так себе.

А, по-вашему, может ли полный человек считаться красивым? Какие обязательные составляющие входят в понятие «внешняя красота» лично для вас?