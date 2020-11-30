Толстяки и красота – Личное мнение
30.11.2020, 19:30, Разное
Не так давно мне в комментариях задали вопрос. Я этот вопрос запомнила, поскольку он заставил меня задуматься.
Фото: istockphoto.com
Может ли полный человек быть, на мой взгляд, красивым?
Порассуждаем?
Представим полную женщину. Допустим, у неё — красивое лицо. Допустим она ухожена, хорошо одета и, в целом, смотрится прилично.
Но что будет, если такую раздеть?
Фото: Соцсети
Тут ни лицо, ни макияж, ни красивый купальник не спасут ситуацию.
Когда я вижу полного человека — мужчину ли, женщину, — я точно знаю: без одежды этот человек выглядит как сраное говно. В костюме или платье — ещё ничего, а в трусах — полный отстой.
Фото: Соцсети
Так что отвечаю честно на поставленный вопрос: нет, с моей точки зрения, полный или полноватый человек красивым внешне быть не может. Только внутренне — но и это не факт. Если ты запустила себя, не борешься, значит и внутренне ты пока так себе.
А, по-вашему, может ли полный человек считаться красивым? Какие обязательные составляющие входят в понятие «внешняя красота» лично для вас?
Источник: Лена Миро
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