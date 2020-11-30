В Москве решили проблему с нехваткой дворников

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30.11.2020, 19:25, Новости дня

Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из российских регионов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Еще в сентябре у нас наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки – так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тыс. зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12,5 тыс. таких домов», – цитирует «Российская газета» Бирюкова.

Кроме того, он отметил, что для рабочих созданы бытовые и социальные условия. По его словам, созданы общежития, оборудованные по всем санитарным нормам, медицинский контроль за состоянием здоровья, при необходимости врачебная помощь.

«Не каждому под силу выдержать интенсивность работы, небрежно относиться к ней нельзя», – добавил Бирюков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.



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