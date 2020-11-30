Мнение: Морок ЗВ

30.11.2020, 19:24, Разное

Тема с ЗВ пока туго идет.

Через раз все забывают, что такое ЗВ, даже мои комментаторы.

То и дело поднимаются темы в ленте и в письмах, типа: а как понять – я не хочу недоступное или это у меня ЗВ?

Некоторые считают, что для избавления от ЗВ, надо признать свое желание и повторять себе, что ты хочешь, очень хочешь.

Акценты все время смещаются на свои желания и ноль фокуса на том, что это НЕДОСТУПНО.

За границами это, чужое.

ЗВ – это критиковать чужое, отвергать чужое, например, размышлять вдули бы вы или не вдули незнакомым людям, примериваться к чужому и решать, что вам не подходит, рассуждать о недостатках того, чего у вас нет.

Вот что такое ЗВ.

Недоступность – критерий, а не желание.

Если вы осознаете недоступность чужого, ЗВ у вас нет.

ЗВ опасен тем, что исходит из представления, что выбираете всегда вы, ваша власть всегда над всеми и над всем: и “царство, и сила, и слава во веки веков”. Он не дает увидеть границы.

ЗВ закрывает от вас корону и тем самым приматывает ее к голове, скрывает от вас и пестует ваше чувство грандиозности, и даже задуматься об этом не дает, увидеть не дает, потому что вы сами заранее отказались и не получите отказ.

ЗВ – это бегство от реальности ради сохранения короны.

Человек в короне, но без ЗВ лезет на рожон и корона его все время падает, корону его бомбит.

А человек с ЗВ никогда не проверят свою корону на прочность, ему просто ничего не надо.

Вот почему ЗВ – это синоним самой страшной, самой непроходимой фрустрации и смерти всего.

И увидеть свой ЗВ очень сложно, потому что надо опознать, где чужое, увидеть границу, а границы большинство видят только когда сталкиваются лбом, когда получают отказ.

С ума меня однажды свели рассуждения о том, кто нравится или не нравится в ФС, так бодро все кинулись примерять на себя и браковать. И так искренне многие недоумевали, что не так? Ну не нравится Казанова, ну честно не нравится, ну не нужен такой им парень, не годится. Или Золушка. Ну странная такая, фальшивая, не хочется им такую, нет-нет.

Настолько привыкли все тащить в рот, что даже в голову не приходит, что это вообще-то за границами, недоступно им. Ни Казанова не доступен, ни Золушка. Может быть такая как Рапунцель доступна или Ваня, если хорошо его кормить.

ЗВ настолько привычен, что когда я пытаюсь обратить на него внимание, я вижу недоумение.

– Что не так-то? Надо хотеть всех? Каждого что ли хотеть? Почему нельзя не хотеть?

Друзья, потому что это не ваше. Ни отталкивать чужое не надо, ни в рот тащить, вам ведь не пять месяцев.

Но у пятимесячных малышей нет никакого ЗВ, они все в рот тащат. Мама иногда отберет, а иногда помоет и даст: на, чеши зубки. Он и чешет. Энергии много, мотивация высокая, чувства границ нет, вместо этого есть мама, но и ЗВ у них нет.

А взрослые люди, набив себе шишек и обломав свои зубы, оплетаются ЗВ и обучаются не хотеть недоступное, обесценивать его, смотреть кисло и отрицать.

Мировая слава? Спасибо, нет.

Денежные потоки? Это грязь.

Власть? Это опасно.

Любые доводы, лишь бы не признавать, что это недоступно.

А распутывание ЗВ с чего многие начинают, догадываетесь?

С попыток осознать, что этого всего хочется.

Хочется славы, очень хочется. Хочется денег, очень. И власти, да, да, страшно, но да!

Как будто в этом все дело, как будто это важно: хотеть или не хотеть, а не то, что это недоступно и надо закрыть хлеборезку. Стараются полюбить и захотеть недоступное, отрастив корону Победителя.

Отличия закрытия хлеборезки и ЗВ описывают так. Вчера я вопрос задавала такой.

Нужду осознать надо, увидеть свое желание – вот что пишут.

Народ, ваша нужда – это мелочь, не надо так много возиться с ней, не имеет никакого значения, хотите вы или не хотите, если это вам недоступно.

Ну представьте, вот сидите вы перед закрытой дверью и голову ломаете: хочу я туда попасть или нет?

Дверь закрыта, а вы пытаетесь честно отрефлексировать нужду, чтобы снять ЗВ, в себе копаетесь. И вам кажется, что если вы не отрефлексируете свои желания, снять ЗВ не получится.

Вы просто обратите внимание на то, что закрыто, и идите своей дорогой. Не надо думать про нужду.

Уважайте чужое, недоступное, то, что вам не по зубам, то, до чего пока не дотянешься, и не будет ЗВ. Не надо размышлять, могли бы вы или нет, если бы очень захотели. Сейчас этого нет, тут граница. Все, что вы можете – это постучать в закрытую дверь, войти в закрытую дверь – нет. Поэтому размышляйте, хотите ли вы стучать и проситься, а не о том, хотите ли вы туда зайти как хозяин или званный гость. Это разные вещи. Именно тут проходит граница.

Объяснить это никак не удается.

А понимать это очень важно.

Это и значит – хорошие границы – весь акцент и весь фокус обращать на отделение своего от чужого.

И даже когда нечто уже не совсем чужое, надо четко видеть в какой мере это ваше, где ваше влияние заканчивается, где вы можете просто взять, где надо попросить, а где даже просить нельзя – совсем не ваше.

Надо не на желаниях своих фокус держать, а на границах.

Вот у девушки во вчерашнем письме, которую мы разбирали, ЗВ – главный враг.

Все почти делали акцент на ее нужде, дескать – ага, врет, что не хочет, но хочет.

И наверняка ее слив и ее ситуацию с Анимусом толковали именно так: нужда ее, нужда к этому привела.

Не в нужде дело, а в том, что она не видит границ из-за грандиозности.

Нужда только тогда становится вредной для вас, когда вы границы не видите. А в границах нужда – это рычаг прокачки ресурсов. И пока вы боитесь нужды и критикуете всех за нужду, вы растите свой ЗВ. Это вместо того, чтобы увидеть границы и дать зеленый свет своей нужде в границах, хотя тогда у нее будет другое слово. В границах – это уже не совсем нужда, не та нужда, которая способствует сливу. Это двигатель ваш, мотивация.

Почему такая плохая ситуация у вчерашней девушки из-за ЗВ?

Почему она сливается сначала одному, потом второму и совершенно этого не видит?

Не из-за нужды, а из-за того, что привыкла не обращать внимания на обратную связь, брать все, что хочется, наглой и уверенной рукой хозяйки. Привыкла всех брать в иллюзиях, привыкла воображать, что она всем нужна и может выбирать, а не берет, потому что никто не нравится. Поэтому и мужчину сначала бракует, пока тот шарахается от нее, а когда делает к ней шаг и кажется ей заинтересованным, хватает его и доит и сливается, не видя обратную связь, напролом. Не в нужде ее дело, а в том, что она мужчин считает своим, присваивает всех из-за чувства власти над миром. И поэтому заметив свою нужду, она так пугается, что опять внушает себе, что может все, но совсем не хочет, противен ей мужик этот, чесноком он пахнет, и жлоб.

Будете акцентировать на нужде, ваш собственный ЗВ станет гуще.

“Я мал” – вот с чего начинается все.

С признания и принятия ограничений, с того, что не все вам под силу, и даже мало чего.

Со скромности начинаются границы, с самой мысли о том, что вы не можете того и того, но чего-то вы можете и вот это надо делать.

Если от мысли о “многое я не могу” бомбит и “а я и не хочу” на подмогу приходит, это значит вы пока не знакомы с реальностью.

Это значит, что для вас жизнь в реальности – в новинку, вы привыкли жить в иллюзиях.

Надо осваиваться здесь.

Возьмите сегодняшнее письмо и разберите, где ЗВ у автора.

А я сейчас новые письма с ЗВ опубликую.