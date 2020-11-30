 

Мнение: Пробный камень Майи Санду…

30.11.2020, 19:18, Разное

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием и боеприпасами, которое должно быть вывезено. Кроме того Санду предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

Думаю, что у Санду пока нет видения, как реализовать ее требования. Только вывоз или утилизация оружия и боеприпасов может растянуться на годы, а то и десятилетия. Заявление избранного президента Молдовы – это скорей всего «пробный камень», брошенный с целью посмотреть на реакцию. И России. И Европы.

Россия среагировала ожидаемо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уже заявил, что выводить из Приднестровья мы не собираемся, потому что это, якобы, может привести к значительной дестабилизации ситуации в регионе. Дословно:

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации».

В общем, нам остается только наблюдать за развитием событий…

Инаугурация Майи Санду запланирована на 24 декабря. Похоже, что после 24 декабря  взаимоотношения Молдовы и России не будут скучными…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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