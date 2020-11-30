Полина Гагарина с сыном и Филипп Киркоров с детьми на премьере мультфильма “Полное погружение”

30.11.2020, 19:14, Разное

Вчера в кинотеатре “Формула Кино” на Кутузовском” состоялась премьера мультфильма “Полное погружение” от автора сценария анимационного блокбастера “История игрушек”. Представить его пришли Полина Гагарина с сыном Андреем и Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми Мартином и Аллой-Викторией. Артисты озвучили героев в мультфильме: Киркорову досталась роль мэра подводного города, Гагариной – роль розового дельфина Мии, а Алексей Воробьев подарил голос дельфину Дельфи.

Филипп Киркоров с детьми Бедрос Киркоров с внуками Полина Гагарина с сыном

Когда есть возможность подарить свой голос персонажу, который мне симпатичен и которого наверняка полюбят дети, – это счастье. Моя дочка уже смотрит мультфильмы и узнает мой голос. Я уже рассказала ей, что я озвучиваю дельфина Мию – по удивительному совпадению, мою дочь тоже зовут Мия, – рассказала Полина Гагарина.

Озвучивать мультфильм – это работа всегда в удовольствие, в радость, и чтобы детям приятно было. Этот мультфильм, эта премьера – хороший шанс отвлечься от бытовых проблем. Да, нельзя полными залами собираться, но то количество детей, которое я вижу сегодня здесь, как переаншлаг считается. Это очень яркая работа, очень красивый, добрый анимационный фильм о добре и зле. Дети посмотрят, и взрослые – мультфильм заряжает очень позитивной энергией. Это все очень нужно, поэтому я, собственно говоря, здесь. И, конечно, будем смотреть с детьми, возьмем школьных друзей, посмотрим хорошей компанией. Этот мультфильм учит добру в наше негативное, циничное время. Может, я говорю какие-то пафосные вещи, но разноцветный мир морской анимационной жизни, что и жизнь на Земле. Только жизнь немного злее, но пусть дети растут и учатся на такой яркой, сочной, живой сказке, – отметил Филипп Киркоров.

Я не впервые озвучиваю мультфильмы, и это очень интригующий процесс для меня, потому что оживает мультипликационный персонаж. Я с детства обожаю этот жанр, поэтому понимаю, насколько важен голос героя.​ Я убеждён, что мультфильмы важнее кино, ведь они, в​ первую очередь, – для детей. Все, что вкладывается в ребенка в юном возрасте, остается на всю жизнь. Мы любим этих героев и хотим быть похожими на них. Эта работа стала первым моим опытом в жизни, когда я даже не видел режиссера озвучания, – я записывался дома, в своей домашней студии в Лос-Анжелесе, так что мы находились в нескольких тысячах километров друг от друга. У ребят в Москве было одиннадцать вечера, у меня – полдень. Это было непросто, мы работали непрерывно 8 или 9 часов, и с каждой сценой я все больше проникался ко всем персонажам этого мультика. Все они начинали мне безумно нравиться, – признался Алексей Воробьев.

Согласно синопсису картины, юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи – ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.