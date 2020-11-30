 

Земля стала ближе к черной дыре на 2000 световых лет

30.11.2020, 19:13, Разное

Солнечная система, а вместе с ней и Земля, становятся ближе к сверхмассивной черной дыре, находящейся в центре Млечного Пути.

Об этом говорят результаты последних исследований астрономов, которые получают данные при помощи японского астрономического проекта VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry), стартовавшего в 2000 году с целью картирования трехмерных скоростей и пространственных структур в нашей галактике.

По словам исследователей, в проекте применяется технология, объединяющая данные с радиотелескопов, находящихся на архипелаге в Японии. Что интересно, точность производимых измерений настолько высока, что можно разглядеть монету, находящуюся на лунной поверхности.

Астрофизики создали карту положения и скорости, по которой они обнаружили, где расположен центр Млечного пути и выяснили, что наша планета находится на расстоянии 25800 световых лет от массивной черной дыры. В 1985 году международный астрономический союз был последним, кто произвел подобные расчеты. Тогда научные работники сообщили, что Земля находится в 27700 световых годах от этой серхмассивной черной дыры.

В настоящее время ученые выяснили, что наша планета движется вокруг галактического центра со скоростью 227 километров в секунду, то есть на 7 км/сек больше, чем считалось до этого. При этом ученые сообщают, что это не значит, что черная дыра должна поглотить Землю.



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