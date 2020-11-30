Глава Узбекистана позвонил Путину по поводу российской вакцины

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30.11.2020, 19:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым проблемы борьбы с COVID-19, также затрагивалась тема использования российской вакцины, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что обсуждалась подготовка к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств – участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей», – добавили в Кремле.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила заинтересованность в российской вакцине «Спутник V».

В августе Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.



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