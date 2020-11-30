 

Туркмения предложила ШОС развивать взаимодействие в энергетике

30.11.2020, 19:10, Новости дня

Туркмения предлагает странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивать взаимодействие на транспорте и в энергетике, сообщил МИД республики.

Об этом глава МИД Туркмении Рашид Мередов сообщил на заседании Совета глав правительств ШОС, состоявшегося в режиме онлайн, передает РИА «Новости».

«Среди ключевых тем обсуждения на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшего в режиме онлайн, было торгово-экономическое сотрудничество и транспортная взаимосвязь с учетом последствий, вызванных глобальной пандемией», – говорится в сообщении.

Мередов отметил актуальность использования потенциала ШОС в развитие торгово-экономических связей и провел параллель между задачами, которые ставят перед собой Туркмения и ШОС. Глава туркменского внешнеполитического ведомства особое внимание уделил инициативам Ашхабада в области транспорта, направленным на соединение магистральных потоков по линиям Юг-Север и Восток-Запад, что имеет хорошие перспективы для стран ШОС. По мнению Мередова, «это создает дополнительные возможности для диверсификации евразийских торгово-экономических связей и стимулирования межрегионального партнерства».

В этой связи министр предложил разработку совместных проектов, в том числе, посредством использования многопрофильной портовой инфраструктуры, созданной на каспийском побережье Туркмении, и возможностей туркменского торгового флота.

Также глава МИД Туркмении отметил, что Ашхабад открыт для диалога по расширению сотрудничества в области энергетики путем объединения потенциалов Туркменистана и ШОС в реализации крупных инфраструктурных проектов, диверсификации энергетических потоков на евроазиатском пространстве. В этой связи Мередов подчеркнул стратегическую важность строительства газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия, который среди прочего призван оказать благоприятный эффект на укрепление региональной стабильности и восстановление экономики Афганистана.

«Туркменистан готов обсуждать с ШОС разработку взаимоприемлемых проектов, в том числе, в области промышленности, транспорта, высоких технологий и других отраслях», – сказал он.

Ранее вице-президент Индии Венкая Найду на заседании Совета глав правительств ШОС назвал терроризм остается самой важной проблемой для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



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