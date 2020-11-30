 

Литва захотела бесплатно выдавать визы «преследуемым» белорусам

30.11.2020, 19:10, Новости дня

Министерство иностранных дел Литвы предложило бесплатно выдавать визы жителя Белоруссии, преследуемых властями у себя на родине. Мера должна вступить в силу уже 1 декабря.

Проект постановления должен быть обсужден во вторник на заседании правительства Литвы, пишет РИА «Новости».

Бесплатные визы предлагается выдавать белорусам после подачи заявления в литовские госучреждения либо зарегистрированные в Литве неправительственные организации, осуществляющие правозащитную деятельность. Сообщается, что на сегодня литовские власти выдали жителям Белоруссии 674 разрешения на въезд по особым гуманитарным обстоятельствам, из них 264 человека уже въехали на территорию Литвы.

Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в разговоре с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что Литва продолжит оказывать поддержку белорусскому народу, основанную на «собственном опыте и болезненных уроках истории». Он также отметил необходимость новых санкций Евросоюза в отношении Минска.

В ноябре Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против Белоруссии фамилиями 28 чиновников, которым теперь также запрещен въезд в Прибалтику.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

25.11 / Полиция Берлина взяла под стражу водителя авто, который въехал в ворота резиденции Меркель

03.11 / Канцлер Австрии уточнил число жертв теракта в Вене

24.06 / Президент Кыргызстана Жээнбеков не принял участие в параде в Москве: два члена делегации заболели коронавирусом

14.11 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

21.09 / Трамп намерен номинировать женщину на вакантное место в Верховном суде

07.07 / У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

29.11 / Группа российских миротворцев прибыла в Карабах через Азербайджан

07.11 / МИД Украины прокомментировал заявление Кремля о выдаче российских паспортов на Донбассе

21.07 / Парламент обвинил британское правительство в отсутствии должного расследования действий России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска