 

В Брянской области мужчина до смерти запытал девушку

30.11.2020, 19:06, Разное

В больнице ушла из жизни 18-летняя девушка. До этого она побывала в гараже 35-летнего Владимира Захаренока в деревне Кожемяки Брянской области, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что на протяжении нескольких часов мужчина пытал ее и насиловал, а после позвонил матери несчастной и попросил ее забрать.

“Бледная как смерть была, руки ледышки”, – вспомнила женщина. Она сказала, что уже в машине они вызвали скорую. В больнице выяснили, что несчастная потеряла много крови. В ее половых органах специалисты обнаружили железные болты и гайки.

Выяснилось, что в гараж девушку привела ее собственная сестра. За несколько лет до этого изверг изнасиловал и ее, однако тогда дела возбуждать не стали. О причинах, побудивших ее привести родственницу к извращенцу, девушка рассказать не смогла.

Мужчину задержали. сразу после этого его мать, которая жила вместе с ним, покинула село. Полиция подозревает, что она могла быть причастна к истязанию.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / 6 предсказаний о Китае

15.11 / Юрий Лоза назвал Карлоса Сантану «ничем не примечательным бренчателем на гитаре»

08.11 / Человек из Минфина

27.11 / Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей Сети

09.08 / Раскрыт план протестов после выборов в Белоруссии

12.08 / Трубы «Северного потока-2» подключат к канализации Санкт-Петербурга

13.08 / В Московской области столкнулись шесть машин

08.10 / Анастасия Волочкова показала подтянутые ягодицы в полушпагате

29.08 / Эксперт рассказал об актуальности антивирусов в 2020 году

13.01 / Мнение: Клоуны под руководством обезьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска