В Брянской области мужчина до смерти запытал девушку

30.11.2020, 19:06, Разное

В больнице ушла из жизни 18-летняя девушка. До этого она побывала в гараже 35-летнего Владимира Захаренока в деревне Кожемяки Брянской области, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что на протяжении нескольких часов мужчина пытал ее и насиловал, а после позвонил матери несчастной и попросил ее забрать.

“Бледная как смерть была, руки ледышки”, – вспомнила женщина. Она сказала, что уже в машине они вызвали скорую. В больнице выяснили, что несчастная потеряла много крови. В ее половых органах специалисты обнаружили железные болты и гайки.

Выяснилось, что в гараж девушку привела ее собственная сестра. За несколько лет до этого изверг изнасиловал и ее, однако тогда дела возбуждать не стали. О причинах, побудивших ее привести родственницу к извращенцу, девушка рассказать не смогла.

Мужчину задержали. сразу после этого его мать, которая жила вместе с ним, покинула село. Полиция подозревает, что она могла быть причастна к истязанию.