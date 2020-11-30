Появилась книга, якобы написанная бойцом ЧВК “Вагнера”

30.11.2020, 19:06, Разное

Действительно ли книга за авторством Деда Мартина написана “ЧВКшником” или новость о ее продаже является коммерческих ходом, в настоящий момент неизвестно. Согласно информации в опубликованном анонсе, книга человека под псевдонимом Дед Мартин “Война без правил” была отдана в типографию 26 ноября 2020 года. Ее объем будет 360 страниц, а сама она будет посвящена вооруженному конфликту в Сирии.

“События о войне в САР показаны в ней красочно, но правдиво. Автор – бывший сотрудник известного оркестра (имеется в виду ЧВК “Вагнер” – Прим. ред.)”, – говорится в рекламном посте группы.

Группа “Ненастоящий мужчина” позиционирует себя как литературное сообщество, посвященное военно-криминальной тематике. Ранее она издавала любительские художественные произведения, действия которых развиваются в недалеком постапокалиптическом будущем или в альтернативных реальностях. Кроме этого, в аннотациях к книгам содержалось предупреждение, что произведения являются художественным вымыслом.