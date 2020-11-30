Новые санкции США против России ввели из-за Ирана

30.11.2020, 19:04, Разное

Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил, что новые санкции против РФ и КНР введены из-за поддержки Ирана. Несколько компаний из этих стран поставляют материалы для создания ракетного вооружения.

США продолжает бороться против создания ядерного вооружения в Иране и всеми доступными методами пытается сократить количество поставщиков оборудования. В этот раз под санкционные меры попали три компании из Китая, включая Nilco Group, а также корпорация Elecon из России. Майкл Помпео поясняет, что подобная мера призвана предотвратить ракетостроительную программу в Иране. Сами ограничения включают запрет на экспорт продукции и на любые государственные закупки.

Несмотря на столь серьёзные ограничения, они будут действовать только в течение двух лет. В США отметили, что по решению госсекретаря время может быть пересмотрено и, при выполнении требований, аннулированы любые ограничительные меры для компаний КНР и России, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».